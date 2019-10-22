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Хавбек Ювентуса близок к переходу в лондонский гранд

Хавбек Ювентуса близок к переходу в лондонский гранд
15:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский хавбек Адриен Рабьо может перебраться из Ювентуса в лондонский Тоттенхэм.

Лондонский «Тоттенхэм» решительно настроен подписать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.

Отметим, что 24-летний француз, который летом перебрался в туринский клуб, пока не смог стать игроком стартового состава. Ранее Рабьо высказывал недовольство своим положением в клубе.

Этой ситуацией хочет воспользоваться «Тоттенхэм», который планирует усилить среднюю линию.

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В этом сезоне Рабьо провел всего четыре матча за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Ювентус» могут совершить обмен Эриксена на Рабьо.

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ФК Тоттенхэм, ФК Ювентус, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Адриен Рабьо.
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