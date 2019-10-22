Хавбек Ювентуса близок к переходу в лондонский гранд

Лондонский «Тоттенхэм» решительно настроен подписать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.
Отметим, что 24-летний француз, который летом перебрался в туринский клуб, пока не смог стать игроком стартового состава. Ранее Рабьо высказывал недовольство своим положением в клубе.
Этой ситуацией хочет воспользоваться «Тоттенхэм», который планирует усилить среднюю линию.
В этом сезоне Рабьо провел всего четыре матча за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Ювентус» могут совершить обмен Эриксена на Рабьо.