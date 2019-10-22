Неймар рассказал, как будет возвращать расположение фанатов ПСЖ

Новости спорта:Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился своим мнением о напряженных отношениях с болельщиками ПСЖ.

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал напряженные отношения с болельщиками парижан.

"Я счастлив сейчас. Я – игрок ПСЖ, профессионал. Хочу приложить все усилия, чтобы помочь клубу добиться успехов во всех турнирах.

Надеюсь, со временем любовь болельщиков вернется. Их реакция нормальная. Понимаю, что они чувствуют. Но прошу понять и меня тоже. Я хотел найти свое счастье в Испании, но все же остался в ПСЖ", – цитирует Неймара L'Equipe.

Фанаты действующего чемпиона Франции не могут простить звездному бразильцу его желание летом покинуть клуб. В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 5 матчей, в которых отметился 4-мя голами.