Челси потерял двух ключевых игроков перед игрой с Аяксом

Новости спорта:Хавбек сборной Франции Нголо Канте не сможет помочь своему клубу в ближайшем матче Лиги чемпионов против Аякса.

Полузащитник Челси Нголо Канте, как и его товарищ по команде Росс Баркли, не работали на последней тренировке "синих" в Кобхэме перед вылетом в Амстердам, сообщает The Daily Mail.

Игроки не успели восстановиться после травм, и поэтому против Аякса не сыграют.

Баркли повредил лодыжку в субботнем матче против Ньюкасла (1:0), а Канте травмировал пах в сборной Франции.

В тренировочном занятии принимал участие защитник Антонио Рюдигер, который из-за травм в этом сезоне сыгра только 45 минут против Вулверхэмптона.

Челси идет на третьем месте в группе Н в Лиге чемпионов, а Аякс лидирует в ней с шестью очками. Матч Аякс – Челси состоится 23 октября, начало – в 19:55 по киевскому времени.