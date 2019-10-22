Хавбек Динамо - о матче с Копенгагеном: Надеюсь, поддержка трибун будет хорошей

Новости спорта:Украинский хавбек Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч Динамо против Копенгагена.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился своими ожиданиями от встречи с Копенгагеном в Лиге Европы.

"После возвращения со сборной мы почти неделю тренировались все вместе и провели матч против Александрии, поэтому, думаю, все находятся в хорошем тонусе и физической форме. После матча чемпионата Украины мы начали непосредственную подготовку к еврокубковой игре с Копенгагеном. Она обычная, как всегда на подобные матчи, без кардинальных изменений. Настраивались, разбирали игру соперника. Тренер подсказал нам, какие сильные и слабые стороны у нашего соперника. На тренировках наигрывали различные комбинации.

Знаю, что Копенгаген – сильный оппонент. Хорошо готовы физически, удачно ведут борьбу за верховые мячи. Поэтому, думаю, нам стоит опустить мяч вниз и играть именно через низовые передачи.

Вербич пока рассказал нам еще не все секреты, но, уверен, ближе к началу игры, когда будет известен состав соперника, он это сделает, поделится своими знаниями и подскажет нашим ребятам какие-то моменты. Собственно, еще лучше это знает тренерский штаб.

Надеюсь, поддержка трибун будет хорошей, и перед своими болельщиками мы покажем достойную игру. Нужно всей командой атаковать, а также всем вместе слаженно действовать в обороне. Будет замечательно, если удастся забить быстрый мяч – это всегда помогает команде и дает дополнительную уверенность. Поэтому, будем стараться забить как можно быстрее и сыграть "на ноль" в обороне", – рассказал Буяльский в интервью официальному сайту клуба.

Матч Динамо – Копенгаген в третьем туре группового этапа Лиги Европы состоится в Киеве в четверг, 24 октября, и начнется в 22:00.