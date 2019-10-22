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Реал намерен избавиться от форварда и хавбека

Реал намерен избавиться от форварда и хавбека
17:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард мадридского Реала Браим Диас вероятнее всего покинет клуб.

Полузащитник «Реала» Браим Диас может покинуть мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает AS. По данным испанского издания, руководство мадридского клуба уже объявило о решении самому футболисту.

Мадридцы хотят получить дополнительные средства для укрепления состава. Также «Реал» может продать Иско и Мариано Диаса.

Диас перешёл в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити», мадридцы заплатили за уроженца Малаги € 15 млн. 20-летний хавбек пропустил основную часть подготовки к сезону из-за травмы. В августе он получил ещё одно повреждение.

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В минувшем сезоне Диас принял участие в 11 матчах своего клуба.

По всей видимости, «Реал» зимой попытается приобрести нового полузащитника. В качестве основных кандидатов называются Кристиан Эрикссен («Тоттехэм») и Донни ван де Бек («Аякс»).

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Браим Диас.
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