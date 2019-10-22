Главная звезда Ливерпуля готов сыграть с Генком в ЛЧ

Новости спорта:Египтянин Мохамед Салах может принять участие в ближайшем матче Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, информирует Sky Sports.

Египетский форвард оправился после травмы лодыжки и вместе с командой готовился ко встрече с Генком в Лиге чемпионов. Из-за проблем со здоровьем 27-летний игрок был вынужден пропустить матч с МЮ (1:1) в минувший уикенд.

В лазарете мерсисайдцев продолжает находиться полузащитник Джердан Шакири, который проходит курс лечения в Швейцарии.

В текущем сезоне Салах провел 12 поединков в футболке "красных", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Матч Генк – Ливерпуль в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов состоится в Бельгии в среду, 23 октября.