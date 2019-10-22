Наставник Зальцбурга: Наша молодая команда никого не боится

Новости спорта:Наставник австрийского Зальцбурга Джесси Марш прокомментировал предстоящий матч против Наполи в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш рассказал о завтрашнем поединке своей команды с "Наполи" в Лиге чемпионов.

"Я прекрасно знаю, каких успехов добился в футболе Карло Анчелотти, но завтра будет не моя дуэль против него. Это будет очень важный матч для нашей команды. У "Наполи" три быстрых форварда, хотя есть в нападении соперника и рослые игроки. Просто нам, конечно же, не будет, но мы готовы к бою и хорошо изучили манеру игры неаполитанцев.

Наша молодая команда никого не боится. Мы многому научились в Ливерпуле, а дома играть всегда здорово. Я жду от нас смелой и активной игры.

Эрлинг Холанн готов выйти на поле. Думаю, что он начнет матч с первых минут", - приводит слова американского наставника пресс-служба УЕФА.