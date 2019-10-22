Основной защитник Барселоны не сможет сыграть в Лиге чемпионов

Новости спорта:Французский защитник Самуэль Умтити вероятнее всего пропустит поединок Лиги чемпионов против Славии.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити не сможет принять участие во встрече со Славией из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Sport.

Французский центрбек получил ушиб левого колена на тренировке каталонского клуба и не сможет выйти на поле в матче среды. В ближайшее время 25-летний игрок пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы.

Умтити лишь недавно восстановился после травмы плюсневой кости, из-за которой пропустил больше месяца.

В текущем сезоне защитник провел лишь один поединок в футболке "сине-гранатовых".

Матч Славия – Барселона в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов состоится в Праге, в среду, 23 октября.

Ранее сообщалось, что Барселона может продать Умтити в зимнее трансферное окно.