Основной защитник Барселоны не сможет сыграть в Лиге чемпионов

Защитник Барселоны Самуэль Умтити не сможет принять участие во встрече со Славией из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Sport.
Французский центрбек получил ушиб левого колена на тренировке каталонского клуба и не сможет выйти на поле в матче среды. В ближайшее время 25-летний игрок пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы.
Умтити лишь недавно восстановился после травмы плюсневой кости, из-за которой пропустил больше месяца.
В текущем сезоне защитник провел лишь один поединок в футболке "сине-гранатовых".
Матч Славия – Барселона в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов состоится в Праге, в среду, 23 октября.
Ранее сообщалось, что Барселона может продать Умтити в зимнее трансферное окно.