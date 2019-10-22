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Дарио Срна - о противостоянии Шахтера и Динамо

Дарио Срна - о противостоянии Шахтера и Динамо
20:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок сборной Хорватии Дарио Срна поделился своим мнением об атаке Динамо Загреб.

Дарио Срна высоко оценивает Динамо Загреб, но верит в победу Шахтера.

"Должен сказать, не только атака, но у Динамо и хорошая полузащита. Не играет Петкович, главный нападающий сборной Хорватии, это потеря".

"У них очень хорошая атака, очень хорошая команда – они показали с Аталантой это. Я считаю, что Шахтер сильней, мы выставили состав, который настроен на атаку. Ожидаем хорошей игры сегодня".

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"Пять защитников Динамо Загреб? Против Манчестер Сити и Аталанты играли хорошо с пятью защитниками, и логично, что они будут играть в Харькове на ничью. Надеюсь, будем использовать скорость Тайсона, Коноплянки и Марлоса".

"У Динамо Загреб есть характер, командная игра. Слабых соперников в Лиге чемпионов нет", — сказал Дарио Срна в эфире канала Футбол 1.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
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