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Вудворд рассказал о целях и задачах Манечстер Юнайтед

Вудворд рассказал о целях и задачах Манечстер Юнайтед
20:59 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эд Вудворд рассказал о задачах и целях Манчестер Юнайтед.

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что его клуб намерен бороться только за победу в АПЛ.

"Наш фокус — на Премьер-Лиге, потому что это самая большая проверка, это мерило того, где ты находишься. В Лиге Чемпионов тебе может повезти — без удачи ее не выиграть. Но наша приоритетная цель — победа в Премьер-Лиге.

Нам нужно быть коммерчески успешными, чтобы хорошо выступать на поле. Также нам нужно более регулярно тратить деньги, которые мы зарабатываем, чем мы тратили до сих пор. Мы стали гораздо решительнее в плане комплектации состава.

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Я понимаю оказываемое на нас давление, это часть нашей работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова выиграть Премьер-Лигу. Мы не будем успешны, пока не сделаем этого. Второе место — не успех, нам нужен титул. Несмотря на окружающую нас обстановку, я чувствую, что мы на правильном пути по направлению к победе в лиге, однако мы должны быть терпеливы", — цитирует Вудворда United We Stand.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Эд Вудворд, Новости футбола.
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