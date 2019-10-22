Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда

Новости спорта:Французский ПСЖ близок к уникальному рекорду в Лиге чемпионов УЕФА.

Чемпионы Франции в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов на выезде встретятся с бельгийским Брюгге.

В случае своей победы и ничейного результата в параллельном поединке между Галатасараем и мадридским Реалом, парижане станут первым клубом в истории Лиги чемпионов, который пробьется в плей-офф за три тура до конца группового раунда.

Если ПСЖ выиграет, а в Стамбуле будет ничья, парижане заработают девять баллов, а во всех остальных клубов будет по 2 очка.

Теоретически, за второй круг ПСЖ может не набрать ни одного зачетного пункта, тогда как два соперника раздобудут по семь и у трех коллективов будет по 9 баллов. Но в этом случае у ПСЖ будет преимущество в мини-турнире трех команд, поскольку на их счету будет 6 очков в очных противостояниях, а у соперников по 5.

Стоит отметить, что подобный фокус в истории еврокубков сумел провернуть только лиссабонский Спортинг, в розыгрыше Лиги Европы сезона-2011/12.