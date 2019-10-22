Неймар впервые за 8 лет не номинирован на "Золотой мяч": названа причина

Новости спорта:Бразильский форвард ПСЖ Неймар слишком долго был травмирован.

Редакция французского журнала France Football объяснила непопадание форварда сборной Бразилии и ПСЖ в список 30 претендентов на "Золотой мяч-2019". По мнению журналистов издания, 27-летний игрок слишком долго был травмирован, из-за чего пропустил матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, Копа Америка и старт французской Лиги 1.

Кроме этого, негативную роль сыграла сага с его переходом в Барселону летом 2019 года, а также скандал во время финала Кубка Франции, когда Неймар толкнул оскорбившего его болельщика.

Победитель будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии, которая состоится в Париже 2 декабря.

К слову, в текущем сезоне в рамках Лиги 1 Неймар провел пять матчей и забил четыре гола.