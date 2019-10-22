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Атлетико взял верх над Байером в поединке Лиги чемпионов (Видео)

Атлетико взял верх над Байером в поединке Лиги чемпионов (Видео)
22:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Атлетико одержал минимальную победу над леверкузенским Байером.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Байер». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Атлетико – Байер 1:0

Гол: Мората, 78

Атлетико: Облак – Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Ренан Лоди – Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль – Корреа (Лемар, 62), Диего Коста

Байер: Градецки – Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+2), Л. Бендер — Белараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири – Хаверц (Паулиньо, 76), Фолланд

Предупреждения: Коке – Белараби.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, отправивший мяч в ворота немецкой команды на 78-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил защитник мадридской команды Ренан Лоди.

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Мадридский «Атлетико» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются туринский «Ювентус» и московский «Локомотив». В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Байером». Матч пройдёт 6 ноября.

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Лига Чемпионов, ФК Байер, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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