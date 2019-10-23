Реал минимально обыграл Галатасарай: Зидан остается

Новости спорта:Первая победа Королевского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Реал минимально выиграл у Галатасарая в Стамбуле в матче третьего тура Лиги чемпионов в группе A.

Единственный и победный мяч еще в первом тайме после паса Эдена Азара забил Тони Кроос.

Это первая победа Реала в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, благодаря которой Сливочные вышли на второе место в группе и не позволили ПСЖ досрочно выйти в плей-офф.

Галатасарай – Реал Мадрид 0:1

Гол: Кроос, 18.

Галатасарай: Муслера — Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо — Сери (Мор, 77), Нзонзи, Донк (Фегули, 46) — Бельханда (Байрам, 67), Бабел — Андоне.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Вальверде (Хамес, 79), Каземиро, Кроос – Родриго (Йович, 82), Бензема, Азар (Винисиус, 79).

Предупреждения: Сери, Нзонзи, Маркан – Кроос, Куртуа.

По итогам трех туров у Реала четыре очка, что на два больше, чем у Брюгге, который сегодня дома разгромно проиграл ПСЖ (0:5). Парижане уверенно лидируют в группе с девятью очками.