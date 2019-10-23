Украинский клуб столкнулся с погодными проблемами перед матчем ЛЕ

Новости спорта:Вылет Александрии во Францию задерживается из-за сильного тумана.

«Александрия» не смогла вовремя вылететь на матч группового раунда Лиги Европы против «Сент-Этьена».

Рейс команды Владимира Шарана задержали минимум на 4 часа из-за сильного тумана в аэропорту «Борисполь».

Стоит отметить, что вчера Динамо U-19 столкнулось с похожей проблемой. Вылет молодых киевлян состоялся, но с задержкой в 3 часа.

Поединок «Сент-Этьен» – «Александрия» будет сыгран в четверг, 24 октября. Начало в 19:55 по Киеву.