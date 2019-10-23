Украинский клуб столкнулся с погодными проблемами перед матчем ЛЕ

«Александрия» не смогла вовремя вылететь на матч группового раунда Лиги Европы против «Сент-Этьена».
Рейс команды Владимира Шарана задержали минимум на 4 часа из-за сильного тумана в аэропорту «Борисполь».
Стоит отметить, что вчера Динамо U-19 столкнулось с похожей проблемой. Вылет молодых киевлян состоялся, но с задержкой в 3 часа.
Поединок «Сент-Этьен» – «Александрия» будет сыгран в четверг, 24 октября. Начало в 19:55 по Киеву.
Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается pic.twitter.com/7ShxK4YEGS
— ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019