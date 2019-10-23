Наставник Барселоны похвалил соперника по Лиге чемпионов

Новости спорта:Эрнесто Вальверде не жалел комплиментов на пресс-конференции перед матчем Славия - Барселона.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от поединка со «Славией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Ждем встречи с классным соперником, который уже продемонстрировал свою силу в этом сезоне в двух матчах Лиги чемпионов. Они никого не боятся, настроены атаковать и выполняют много беговой работы. Это жизненно важная игра для обеих команд.

«Славия» — опасный противник. Классная команда, это было видно в матче с «Интером». Она показала свое лицо и доминировала. Нас могут считать фаворитами, но это будет 11 на 11. Тяжелый соперник. Нам придется поработать», — считает Вальверде.

Матч Лиги чемпионов «Славия» — «Барселона» состоится в среду, 23-го октября, в 22:00 по киевскому времени.