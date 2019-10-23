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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
14:15 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Французский форвард стал самым молодым игроком, кто забил 15 голов в турнире.

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней. Ранее этот рекорд принадлежал нападающему Барселоны Лионелю Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 год и 289 дней.

Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил в гостевом матче 3-го тура группового этапа против Брюгге, сделав счет 2:0 в пользу ПСЖ на 61-й минуте. В итоге Мбаппе оформил в Бельгии хет-трик и довел количество своих голов в Лиге чемпионов до 17.

Напомним, что польский форвард Баварии Роберт Левандовски вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Нападающий Баварии забил уже 58 голов в главном еврокубковом турнире.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Новости спорта, Килиан Мбаппе.
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