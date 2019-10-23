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Матч Кубка Украины среди женщин закончился 30 голами

Матч Кубка Украины среди женщин закончился 30 голами
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Футболистки забили 30 мячей в одном матче розыгрыша Кубка Украины.

В Украине продолжается розыгрыш футбольного Кубка Украины среди женских команд, в котором принимают участие 10 коллективов высшей лиги и 6 представителей первой лиги.

В матчах 1/8 финала футбольного Кубка Украины среди женских команд отличилась команда “Панетры” из Умани, забившая в одном матче 29 мячей против 1 у соперника.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Поединок “Луганочка-Спартак” (Луганская обл) — “Пантеры” (Умань) состоялся 22 октября и завершился со счетом 1:29 (1:16), а голами в нем отметились: Козуб (19) — Белокур (2, 17, 18, 21, 31, 48, 49, 65, 66, 73, 77), Ковтун (11), Серемчук (10, 16, 20, 23, 24, 27, 30, 41, 47, 60), Черная (22), Свердлова (33), Аслаханова (51), Шилова (62), Белякова (68), Рыбалкина (81, 83).

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Матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут 24, 29 октября и 3 ноября, после чего состоится жеребьевка следующей стадии.

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ФФУ, Кубок Украины, Пантеры, Новости футбола, УАФ.
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