У Ливерпуля две потери перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта:Ливерпуль будет вынужден обойтись без двух основных защитников во встрече с бельгийцами.

Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд пропустит матч против Генка из-за вирусной инфекции, а центрбек Жоэль Матип не сыграет из-за рецидива травмы.

"Трент болен, а Жоэль не готов играть", — заявил тренер Ливерпуля Юрген Клопп в интервью официальному сайту клуба.

"У Матипа мелкое повреждение, которое обычно проходит за две недели. Так и случилось, но после игры с Манчестер Юнайтед оно снова вернулось. Теперь нам нужно подождать, пока травма будет залечена окончательно".

Матип здорово начал нынешний сезон. Он был признан лучшим игроком Премьер-лиги в сентябре.

На счету Александер-Арнольда один гол и три ассиста в 11 матчах за Ливерпуль в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Защитники постараются вернуться к матчу Ливерпуля против Тоттенхэма 27 октября.