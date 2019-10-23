Бавария сообщила о серьезной травме лидера обороны команды

Новости спорта:Лукас Эрнандес получил серьезное повреждение в матче Лиги чемпионов.

"Бавария" на своем официальном сайте опубликовала информацию о состоянии защитника Лукаса Эрнандеса, получившего травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2).

По итогам медицинского обследования 23-летнему футболисту был диагностирован частичный разрыв связки правой лодыжки. Ожидается, что француз пропустит несколько недель.

Эрнандес перешёл в "Баварию" минувшим летом из мадридского "Атлетико" за € 80 млн. В нынешнем сезоне Лукас принял участие в шести матчах немецкой Бундеслиги, в которых получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов защитник провёл две встречи.

После восьми туров "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии с 15 очками в активе, на 1 очко отставая от мёнхенгладбахской "Боруссии" и "Вольфсбурга". У дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг" столько же очков, сколько у мюнхенцев.