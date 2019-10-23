Реал попытается купить лидера Баварии

Новости спорта:Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе Роберта Левандовски.

Мадридский "Реал" интересуется форвардом "Баварии" Робертом Левандовским, сообщает El Chiringuito. По данным источника, мадридцы постараются приобрести польского нападающего во время зимнего трансферного окна.

Польский форвард в текущем сезоне забил 18 мячей в 13 играх. Он оформил дубль в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2).

Испанское издание утверждает, что наставник "Реала" Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе нападающего. Так, главный тренер мадридцев якобы недоволен нехваткой агрессии команды в атаке. И 31-летний Левандовский мог бы усилить атаку команды.

Предполагается, что трансферная стоимость Левандовского составит около € 75 млн. В то же время мадридцы рассчитывают продать ряд игроков.