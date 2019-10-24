Названы претенденты на звание игрока тура в Лиге чемпионов

Новости спорта:За награду сражаются Пауло Дибала, Алекс Окслейд-Чемберлен, Килиан Мбаппе и Рахим Стерлинг.

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд Чемберлен претендует на звание лучшего игрока третьего тура Лиги чемпионов. Также за награду борются форварды – Килиан Мбаппе (ПСЖ), Пауло Дибала (Ювентус) и Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Алекс Окслейд-Чемберлен помог Ливерпулю выиграть на выезде в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за пять последних матчей. Хавбек забил два гола в матче с Генком (4:1).

Пауло Дибала своим дублем принес Ювентусу волевую победу над московским Локомотивом – 2:1.

Килиан Мбаппе поучаствовал в разгроме Брюгге, отметившись тремя голами и ассистом. Такие же достижения и у Рахима Стерлинга из Ман Сити, который стал злым гением для Аталанты.