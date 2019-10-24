В Бразилии футболист-симулянт повеселил болельщиков (Видео)

Новости спорта:Леонардо Валенсия столкновения с оппонентом остался лежать на газоне, а когда мяч отскочил к нему резко поднялся и побежал в атаку.

В матче 27-го тура бразильской Серии А между "Ботафого" и "ССА Масейо" произошёл курьёзный эпизод.

На 37-й минуте, когда счёт был 1:0, полузащитник хозяев Леонардо Валенсия столкнулся с противником на фланге и рухнул на газон, изобразив травму. Спустя несколько секунд "Ботафого" прервал атаку гостей, и защитник команды выбил мяч в сторону лежавшего чилийца. Валенсия, осознав, что у него есть возможность начать контратаку, резко вскочил на ноги и побежал в сторону ворот соперника.

O futebol faz milagres, né, Leo Valencia? Que recuperação rápida, meu querido! Acompanhe Botafogo 1 x 0 CSA https://t.co/nH6Mj3SIah pic.twitter.com/n1mt482OAp — globoesportecom (@globoesportecom) October 22, 2019

Матч в итоге завершился победой "Ботафого" со счётом 2:1, а "ССА Масейо" с 79-й минуты играл в меньшинстве. С турнирной таблицей чемпионата Бразилии можно ознакомиться, перейдя по ссылке.