В Бразилии футболист-симулянт повеселил болельщиков (Видео)

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11:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Леонардо Валенсия столкновения с оппонентом остался лежать на газоне, а когда мяч отскочил к нему резко поднялся и побежал в атаку.

В матче 27-го тура бразильской Серии А между "Ботафого" и "ССА Масейо" произошёл курьёзный эпизод.

На 37-й минуте, когда счёт был 1:0, полузащитник хозяев Леонардо Валенсия столкнулся с противником на фланге и рухнул на газон, изобразив травму. Спустя несколько секунд "Ботафого" прервал атаку гостей, и защитник команды выбил мяч в сторону лежавшего чилийца. Валенсия, осознав, что у него есть возможность начать контратаку, резко вскочил на ноги и побежал в сторону ворот соперника.

Матч в итоге завершился победой "Ботафого" со счётом 2:1, а "ССА Масейо" с 79-й минуты играл в меньшинстве. С турнирной таблицей чемпионата Бразилии можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Ботафого, Леонардо Валенсия.
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