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Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
12:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Команда Андрея Шевченко занимает 22-е место в обновленном рейтинге национальных сборных.

ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины теперь занимает 22-е место.

В сравнении с минувшей версией рейтинга команда поднялась на три позиции. Напомним, в октябре Украина обыграла команду Литвы (2:0) и Португалии (2:1), оформив досрочный выход на Евро-2020.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

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Что касается наших соперников по отборочной группе к чемпионату Европы, то Португалия опустилась на одну строчку и теперь шестая, Сербия добавила два пункта и теперь 33-я. Люксембург в новом рейтинге 93-й (+3), Литва потеряла одну позицию (132).

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Сборная Украины, ФИФА, Футбол, Новости футбола, Рейтинг сборных ФИФА.
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