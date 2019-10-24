Машина Клоппа: Ливерпуль установил "голевой" рекорд в Лиге чемпионов

Новости спорта:Ливерпуль забил 200-й гол Лиги чемпионов в матче против Генка.

В среду, 23 октября Генк принимал на своем поле Ливерпуль в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Красные" крупно обыграли бельгийский клуб 1:4. Но матч отметился еще одним достижением. В этом поединке Ливерпуль оформил 200-й гол в Лиге чемпионов, сообщает OptaJoe в Twitter.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа стали четвертым английским клубом, покорившим отметку в 200 голов. Ранее это сделали Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси.

Смотри также видео голов и обзор матча Генк - Ливерпуль.