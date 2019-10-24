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Лидер Копенгагена назвал главные козыри Динамо
13:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Карл-Юхан Юнссон прокомментировал предстоящий поединок против Динамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Голкипер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон прокомментировал предстоящий поединок против Динамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь высказался о Беньямине Вербиче, который ранее играл за Копенгаген и поделился задачей команды на матч.

"Матч против Динамо будет для нас большим вызовом и тестом. Мы хорошо изучили их игру в атаке и в обороне. Я еще посмотрю перед матчем несколько видео об игроках атаки, чтобы подготовиться к поединку еще лучше.

О Вербиче я никакой особой информации пока не получал, но наши тренеры хорошо его знают, поэтому, наверное, расскажут что-то о нем перед матчем. Но я знаю, что он хороший игрок и обладает хорошим ударом.

Перед нами стоит следующая задача – максимальная концентрация в обороне и максимальная эффективность в атаке. Это будет битва лидеров группы, и если мы добьемся хорошего результата в Киеве, то потом дома получим возможность закрепить результат", – цитирует Юнссона официальный сайт Копенгагена.

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ФК Копенгаген, Футбол, Карл-Юхан Юнссон.
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