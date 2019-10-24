Билеты на матч Шахтер - Динамо уже в продаже: все подробности

Новости спорта:Начались продажи билетов на матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

Начались продажи билетов на матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо. Об этом сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Начальная стоимость билета — 50 гривен. Самые дорогие места обойдутся болельщикам в 2500 гривен.

Билеты на игру можно приобрести в кассах ОСК Металлист, на официальном сайте Горняков, а также в мобильном приложении Shakhtar Tickets и в сети терминалов Alfapay.

Напомним, что главная битва украинского футбола пройдет 10 ноября в Харькове. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. В последний раз команды встречались 10 августа в Киеве. Тогда Горняки победили со счетом 2:1.

До матча 14 тура Favbet Лиги команды сыграют между собой 30 октября в 1/8 финала Украины.

Шахтер после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея десятиочковый перевес над командой Алексея Михайличенко.

Команда Луиша Каштру следующий матч проведет 27 октября против Александрии, а Динамо встретится сегодня в рамках Лиги Европы с Копенгагеном.