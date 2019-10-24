Ребров: Мы стараемся выйти из группы

Новости спорта:Сергей Ребров прокомментировал ближайший матч своей команды в Лиге Европы.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что ставит перед командой в этом евросезоне.

"Нужно концентрироваться на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто. У игроков практически нет опыта выступлений в этом турнире, но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки", - сказал Ребров.

Отметим, что после двух туров "Ференцварош" с одним зачетным баллом в активе занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы. Отставание от второй позиции, на которой расположился испанский "Эспаньол", составляет три очка.