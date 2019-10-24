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Сент-Этьен - Александрия: онлайн-трансляция матча

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Сент-Этьен - Александрия: онлайн-трансляция матча
19:00 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы Сент-Этьен - Александрия.

В рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы Александрия встречается с Сент-Этьеном. Поединок пройдет во Франции. 

Сент-Этьен -:- Александрия

Стадион: "Жоффруа Гишар", Сент-Этьен. Главный арбитр - Эспен Эскас.

 

Начало трансляции в 19:55 по киевскому времени!

Игровые формы команд на сегодняшний поединок: 

 

Стартовые составы:

Сент-Этьен: Руффье – Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэл Силва – М'Вила, Аолу, Юссуф – Амума, Берич, Норден

Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада, Лучкевич – Ковалец, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра

После двух туров обе команды имею в своем активе по одному баллу. Александрия заработала свое очко в игре против Гента, а Сент-Этьен в свою очередь в поединке с Вольфсбургом. 

Александрия является явным андердогом этого противостояния, впрочем так говорили и об игре с Гентом, но подопечные Шарана показали, что даже несмотря на статус аусайдера они не отдадут победу сопернику и будут бороться за очки до конца.

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Слова Владимира Шарана перед матчем:

"Команда будет готова к матчу. Мы новички в Лиге Европы, но мои ребята готовы психологически. Сент-Этьенн – это команда, которая хочет выйти из группы", — цитирует Шарана официальный сайт французского клуба.

"Клод Пюэль – очень опытный тренер, который многое дал команде после своего назначения. Когда мы просматривали матчи, поняли, что в последние недели команда играет организованнее, компактнее. Пюэль доверяет молодым игрокам, а также изменил схему по сравнению с матчем против Вольфсбурга", — добавил Шаран.

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"В Сент-Этьенне я считаю Дениса Буанга очень сильным игроком, Вахби Хазри также очень хорош. Это серьезная команда в атаке".

Слова Клода Пюэля перед матчем:

"Это важный матч. В принципе, мы должны подходить ко всем поединкам с мыслями о победе. Чемпионат или Лига Европы, это не имеет значения. Наш задача — выложиться максимально, чтобы быть вознагражденными после финального свистка. Хотим выиграть этот матч, как и все остальные", — приводит слова Клода Пюэля официальный сайт Сент-Этьенна.

"Это боевая команда. Их игре присуща агрессия. Это особо проявляется в оборонительных действиях. Они извлекают выгоду из индивидуальных качеств игроков. Но, прежде всего, я бы подчеркнул их характер. В поединке против Гента они выглядели здорово".

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