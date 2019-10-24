Игрок Александрии о тяжелом графике: Все футболисты мечтают о таком

Новости спорта:Футболист Александрии Денис Мирошниченко высказал свое мнением о непростом графике в последний месяц.

Игрок левого фланга "Александрии", 25-летний Денис Мирошниченко, поделился ожиданиями от матча с французским "Сент-Этьеном" в Лиге Европы.

Футболист отметил, что ему нравится насыщенный период, когда матчи чемпионата Украины чередуются с играми в Лиге Европы.

Каждый из нас мечтал о таком графике. Мы сейчас играем в течение месяца со всеми лидерами нашего чемпионата и два матча в Лиге Европы. Я думаю, все футболисты мечтают о таком.

Полузащитник "Александрии" Дмитрий Гречишкин отметил, что от матча с киевским Динамо к игре с французами футболисты восстановили свой "заряд".

"На 99,1% - остальные оставим непосредственно к игре с Сент-Этьеном", - пошутил Дмитрий.

Добавим, что матч "Сент-Этьен" - "Александрия" начнется на стадионе "Жоффруа Гишар" в 19:55.