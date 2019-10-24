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Селтик - Лацио: прогноз и где смотреть матч Лиги Европы

Селтик - Лацио: прогноз и где смотреть матч Лиги Европы
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Букмекеры определили фаворита поединка третьего тура группового раунда Лиги Европы Селтик - Лацио.

В четверг, 24 октября, Селтик встретится с римским Лацио в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы. Поединок пройдет в Глазго.

Селтик - Лацио

Стадион: "Селтик Парк", Глазго. Главный арбитр - Иван Бебек.

Селтик и Лацио являются претендентами на выход в раунд плей-офф Лиги Европы. Шотландцы в стартовых двух турах набрали четыре очка, сыграв в первом туре вничью с Ренном (1:1) и во втором туре победив Клуж (2:0).

Римский Лацио в своею очередь начал выступления в групповом раунде ЛЕ с поражения против Клужа в Румынии, что немного пошатнуло их шансы на выход в 1/16 финала турнира. Но во втором туре положение римлян немного поправила победа над Ренном (2:1).

Турнирная таблица Группа Е:

Где и когда смотреть матч Лиги Европы Сент-Этьен - Александрия

Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Селтика - 2.30, ничья - 3.50, победа Лацио - 3.05.

Посмотреть поединок Селтик - Лацио в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1. Начало трансляции в 22:00 по киевскому времени.

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