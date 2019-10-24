"Месси или Роналду?": легенда МЮ назвал лучшего

Новости спорта:Бывший игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз поделился своим мнением о противостоянии Месси и Роналду.

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз, который сейчас возглавляет сборную Уэльса, поделился мнением относительно сравнения главных звезд современного футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Месси или Криштиану? Месси, здесь просто не может быть никакого сравнения.

Сделать выбор в пользу одного очень сложно... Я хотел бы сказать, что мой выбор – Криштиану Роналду. Я играл с ним и видел его развитие, но Месси – гений. Лео – футболист, которого вы видите только один раз в жизни. Здесь все просто, я хотел бы выбрать Криштиану, но на самом деле нет никакого сравнения", – заявил Гиггз в комментарии DAZN.

Напомним, валлиец вместе с Роналду защищали цвета Манчестер Юнайтед протяжении шести сезонов и успели выиграть немало трофеев, среди которых и победа в Лиге чемпионов 2007/08.