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"Месси или Роналду?": легенда МЮ назвал лучшего

"Месси или Роналду?": легенда МЮ назвал лучшего
19:43 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз поделился своим мнением о противостоянии Месси и Роналду.

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз, который сейчас возглавляет сборную Уэльса, поделился мнением относительно сравнения главных звезд современного футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Месси или Криштиану? Месси, здесь просто не может быть никакого сравнения.

Сделать выбор в пользу одного очень сложно... Я хотел бы сказать, что мой выбор – Криштиану Роналду. Я играл с ним и видел его развитие, но Месси – гений. Лео – футболист, которого вы видите только один раз в жизни. Здесь все просто, я хотел бы выбрать Криштиану, но на самом деле нет никакого сравнения", – заявил Гиггз в комментарии DAZN.

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Напомним, валлиец вместе с Роналду защищали цвета Манчестер Юнайтед протяжении шести сезонов и успели выиграть немало трофеев, среди которых и победа в Лиге чемпионов 2007/08.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, Футбол, Райан Гиггз, Новости футбола.
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