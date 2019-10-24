Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)

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23:50 Чт, 24 Октябрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Динамо и Копенгаген сыграли вничью в Лиге Европы.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Копенгаген. Итоговый счет 1:1.

Динамо 1:1 Копенгаген

Голы: Шабанов 53' - Сотириу 2'

Предупреждения: Сидорчук 22', Вербич 46', Кендзера 55', Беседин 68' - Штаге 51', Бартолец 59'

В первом тайме датчане шокировали хозяев уже в дебюте матча. На второй минуте поединка Сотириу после навеса с фланга расстрелял ворота Бущана и открыл счет в поединке. Киевляне сумели отыграться лишь во второй половине матча: Шабанов после навеса со штрафного в исполнении Цыганкова головой пробил в угол ворот гостей. Обе команды продолжали атаковать, однако без особых успехов у чужих ворот. 

Обзор матча:

Составы команд:

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко. Шепелев, Сидорчук, Вербич. Цыганков, Беседин, Де Пена (Гармаш 80').

Копенгаген: Юнссон. Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо. Штаге, Зека, Фишер (Томсен 75'). Сантос (Беннтнер 89'), Сотириу, Фальк (Варела 87').

По итогам этого матча обе команды продолжают лидировать в группе B, набрав по 5 очков. Мальме, обыграв Лугано, с 4 баллами занимает 3-е место.

В четвертом туре ЛЕ команды опять сыграют между собой, но уже в Дании. Игра Копенгаген - Динамо состоится 7-го ноября (начало в 19:55 по киевскому времени).

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