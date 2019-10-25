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Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
07:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Киевляне вырвали ничью в домашнем матче Лиги Европы.

В поединке группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сумело вырвать ничью у Коппенгагена усилиями Артема Шабанова, для которого этот гол стал первым в еврокубках.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Динамо — Копенгаген 1:1

Голы: Шабанов, 53 — Сотириу, 2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Вербич — Цыганков, Беседин, Де Пена (Гармаш, 80).

Копенгаген: Йонссон — Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо — Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 74) — Сантос (Бенднтер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87).

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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