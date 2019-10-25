Шаран: Мои футболисты - настоящие мужчины

Новости спорта:Владимир Шаран прокомментировал поединок группового этапа ЛЕ против Сент-Этьенна.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поединок группового этапа ЛЕ против Сент-Этьенна (1:1). По его словам, для борьбы за выход из группы этот результат ничего не значит.

«Добытое очко в турнирном плане не означает ничего. Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это, насколько нам хватило сил. Также мы хотели помочь Украине в таблице коэффициентов», — цитирует Шарана Footballua.tv.

«Самое главное, что парны отработали после тяжелой игры с Динамо в чемпионате. Психологически они были недовольны тем результатом. Также был тяжелый перелет.

В начале матча мы немного неправильно играли. Мы готовились к двум тактическим схемам. Мы знали, что Сент-Этьен может сыграть в четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Так оно и получилось. Немного не разобрались. Но потом все было нормально. Мы могли забить второй мяч. В конце у Сент-Этьена также были хорошие моменты. Наш вратарь сыграл удачно».

«Мои футболисты – настоящие мужчины. Вы не представляете, какое у них было состояние после перелета. Не было эмоций, было тяжело. Самое главное, что выдержали, никого не сводили судороги. Но было видно, что в конце мы немного подсели».

«Поздние замены? Ничего не хотелось ломать. Но после выхода высокого нападающего у соперника, мы начали проигрывать верховую борьбу. Видели, что и Лучкевич подсел. В конце перестроились тактически, когда Бабогло вышел третьим центральным.

Присутствие президента? Он еще раньше сказал, что приедет. Отмечу и болельщиков, которые летели с нами, которые на автобусе добирались. Очень приятно было видеть желто-черные цвета на трибунах. Но поддержки не было слышно из-за фанатов Сент-Этьена. Сегодня в этом плане было намного лучше, чем в матче с Вольфсбургом. 29 тысяч людей. В такой атмосфере играть очень приятно.

Сегодня парням нужно отдохнуть, а нам работать. Нужно думать, кто сможет выйти в матче против Шахтера. Нужно постараться выдержать этот темп, этот график. Это футбол, от этого никуда не денешься».

Александрия после третьего тура набрала два очка. Команда Владимира Шарана занимает третье место в группе, опережая Сент-Этьенн по дополнительным показателям. 7 ноября команды сыграют во Львове.