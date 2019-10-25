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Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)

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Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
10:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы.

Вчера, 24 октября, завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Второй по значимости среди лучших турниров Европы порадовал болельщиков яркими матчами и неожиданными результатами. Ничейные результаты украинских клубов, бенефис Яремчука и победа Реброва в Москве.

Результаты всех матчей:

Группа A

«Карабах» - АПОЭЛ - 2:2

«Севилья» - «Дюделанж» - 3:0

Группа B

«Мальмё» - «Лугано» - 2:1

«Динамо» (Киев) - «Копенгаген» - 1:1

Группа C

«Трабзонспор» - «Краснодар» - 0:2

«Хетафе» - «Базель» - 0:1

Группа D

ПСВ - ЛАСК - 0:0

«Спортинг» - «Русенборг» - 1:0

Группа E

«Ренн» - ЧФР - 0:1

«Селтик» - «Лацио» - 2:1

Группа F

«Арсенал» (Лондон) - «Витория Гимарайнш» - 3:2

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) - «Стандард» - 2:1

Группа G

«Порту» - «Рейнджерс» - 1:1

«Янг Бойз» - «Фейеноорд» - 2:0

Группа H

ЦСКА (Москва) - «Ференцварош» - 0:1

«Лудогорец» - «Эспаньол» - 0:1

Группа I

«Сент-Этьен» - «Александрия» - 1:1

«Гент» - «Вольфсбург» - 2:2

Группа J

«Рома» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 1:1

«Истанбул Башакшехир» - «Вольфсберг» - 1:0

Группа K

«Бешикташ» - «Брага» - 1:2

«Слован» (Братислава) - «Вулверхэмптон» - 1:2

Группа L

«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1

АЗ - «Астана» - 6:0

Напомним, донецкий Шахтер сыграл вничью в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо. Горняков спас Додо, который сравнял счет в конце встречи.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Александрия, ФК АЗ.
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