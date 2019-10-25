Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)

Вчера, 24 октября, завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Второй по значимости среди лучших турниров Европы порадовал болельщиков яркими матчами и неожиданными результатами. Ничейные результаты украинских клубов, бенефис Яремчука и победа Реброва в Москве.
Результаты всех матчей:
Группа A
«Карабах» - АПОЭЛ - 2:2
«Севилья» - «Дюделанж» - 3:0
Группа B
«Мальмё» - «Лугано» - 2:1
«Динамо» (Киев) - «Копенгаген» - 1:1
Группа C
«Трабзонспор» - «Краснодар» - 0:2
«Хетафе» - «Базель» - 0:1
Группа D
ПСВ - ЛАСК - 0:0
«Спортинг» - «Русенборг» - 1:0
Группа E
«Ренн» - ЧФР - 0:1
«Селтик» - «Лацио» - 2:1
Группа F
«Арсенал» (Лондон) - «Витория Гимарайнш» - 3:2
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) - «Стандард» - 2:1
Группа G
«Порту» - «Рейнджерс» - 1:1
«Янг Бойз» - «Фейеноорд» - 2:0
Группа H
ЦСКА (Москва) - «Ференцварош» - 0:1
«Лудогорец» - «Эспаньол» - 0:1
Группа I
«Сент-Этьен» - «Александрия» - 1:1
«Гент» - «Вольфсбург» - 2:2
Группа J
«Рома» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 1:1
«Истанбул Башакшехир» - «Вольфсберг» - 1:0
Группа K
«Бешикташ» - «Брага» - 1:2
«Слован» (Братислава) - «Вулверхэмптон» - 1:2
Группа L
«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
АЗ - «Астана» - 6:0
Напомним, донецкий Шахтер сыграл вничью в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо. Горняков спас Додо, который сравнял счет в конце встречи.