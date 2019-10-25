Соль рассказал, чем Украина лучше Голландии и Испании

Новости спорта:Испанский нападающий Динамо сравнил Украину из странами, где он играл раньше.

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал об отличиях Украины и Голландии в футбольном и жизненном плане.

– Чем Украина лучше Голландии?

– Стилем и ритмом жизни. Голландия – скучная страна. Украина более веселая и разнообразная. У вас больше видов досуга, лучше рестораны, вкуснее кухня.

– Чем вам нравится украинский футбол?

– Натуральными газонами. В Голландии семь из десяти газонов искусственные. Мне нравится ваша практика исполнения национального гимна перед каждым матчем. Даже маленькие дети поют.

Это трогательно и привлекательно. Если бы я был украинцем, то гордился бы этим. Ни в Испании, ни в Голландии ничего подобного нет, – сказал Соль в интервью журналу «Футбол».

Соль перешел в «Динамо» из голландского «Виллем II».