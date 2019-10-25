Два украинца в сборной недели Лиги Европы

Новости спорта:Артем Шабанов и Роман Яремчук вошли в команду недели второго по значимости евротурнира.

Сайт УЕФА опубликовал одиннадцать лучших игроков по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В него вошли и два представителя сборной Украины. От Динамо Киев это Артем Шабанов, который своим голом позволил добыть Динамо в матче с Копенгагеном одно очко.

А также нападающий Роман Яремчук. Форвард стал настоящим героем матча Гент - Вольфсбург, габаритный футболист забил дубль и позволил бельгийцам вырвать ничью в матче против немецкого клуба.

Стоит отметить, что Динамо и Гент ещё не проигрывали в этом розыгрыше Лиги Европы и находятся на лидирующих позициях в своих группах.

Полная версия команды недели выглядит так: