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Два украинца в сборной недели Лиги Европы

Два украинца в сборной недели Лиги Европы
12:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Артем Шабанов и Роман Яремчук вошли в команду недели второго по значимости евротурнира.

Сайт УЕФА опубликовал одиннадцать лучших игроков по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В него вошли и два представителя сборной Украины. От Динамо Киев это Артем Шабанов, который своим голом позволил добыть Динамо в матче с Копенгагеном одно очко.

А также нападающий Роман Яремчук. Форвард стал настоящим героем матча Гент - Вольфсбург, габаритный футболист забил дубль и позволил бельгийцам вырвать ничью в матче против немецкого клуба.

Стоит отметить, что Динамо и Гент ещё не проигрывали в этом розыгрыше Лиги Европы и находятся на лидирующих позициях в своих группах.

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Полная версия команды недели выглядит так:

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент, Артем Шабанов.
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