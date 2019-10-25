Два украинца в сборной недели Лиги Европы

Сайт УЕФА опубликовал одиннадцать лучших игроков по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.
В него вошли и два представителя сборной Украины. От Динамо Киев это Артем Шабанов, который своим голом позволил добыть Динамо в матче с Копенгагеном одно очко.
А также нападающий Роман Яремчук. Форвард стал настоящим героем матча Гент - Вольфсбург, габаритный футболист забил дубль и позволил бельгийцам вырвать ничью в матче против немецкого клуба.
Стоит отметить, что Динамо и Гент ещё не проигрывали в этом розыгрыше Лиги Европы и находятся на лидирующих позициях в своих группах.
Полная версия команды недели выглядит так:
Команда недели в #ЛигаЕвропы
Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя "Карабаха" @FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.