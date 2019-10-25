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Ливерпуль выиграл суд у известного бренда спортивной одежды

Ливерпуль выиграл суд у известного бренда спортивной одежды
14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Новым поставщиком спортивной одежды для Ливерпуля станет Nike.

Ливерпуль выиграл суд у своего поставщика спортивной экипировки New Balance, передает Sky Sports.

Теперь Красные смогут подписать новый контракт с компанией Nike после истечения договора с New Balance в мае следующего года.

Разногласия между руководством клуба и New Balance возникли из-за права американского производителя на продолжение сотрудничества с Ливерпулем в том случае, если компания сможет предоставить клубу равноценные конкурентам условия. В стане Красных считают, что New Balance не может навязать Nike конкуренцию в вопросах маркетинга и дистрибьюции, хотя и предлагает большие деньги.

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Nike хоят подписать с Ливерпулем пятилетний контракт, по которому английский клуб будет зарабатывать 30 миллионов фунтов в год. New Balance выплачивал клубу на 10 миллионов фунтов больше.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Nike, Новости спорта, Новости футбола, New Belance.
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