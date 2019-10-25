Супер мотивация: тренер турецкого клуба избивает игроков в раздевалке (Видео)

Новости спорта:Турецкий тренер Халит Курт вызвал серьезное возмущение публики своим поведением в раздевалке.

Главный тренер молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт вызвал недовольство общественности своим поведением.

Войдя в раздевалку, недовольный игрой команды специалист начал раздавать своим подопечным пощёчины. Футболисты, опустив головы вниз, ничего ему не ответили.

Свои действия Халит подкрепил громкой руганью.

Antrenör Rezaleti! Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un soyunma odasında oyuncularına sözlü ve fiziksel şiddet. Türkiye'de futbol ? pic.twitter.com/GhCKtwbbFG — Galatasaray SMT (@GalatasaraySMT) October 25, 2019

После публикации видеоролика Курт, работающий в любительских командах 11 лет, подвергся серьёзной критике. Ранее специалист уже отмечался агрессивным поведением, в том числе в отношении судей и других тренеров.