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Луческу: Если бы не война, Шахтер бы играл в финале Лиги чемпионов

Луческу: Если бы не война, Шахтер бы играл в финале Лиги чемпионов
20:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Румынский специалист Мирча Луческу поделился своим мнением о перспективах Шахтера, если бы не было войны на Донбассе.

При упоминании о светлых моментах досуга с президентом клуба Ринатом Ахметовы, экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу поведал в своем интервью о трудностях, которые возникли в отношениях с Ринатом Ахметовым с момента начала военных действий на востоке Украины.

"Ринат любитель попеть в караоке. Так продолжалось до 2014-го, пока не вспыхнула трагедия в Донецком регионе. Когда мы переехали в Киев, в наших отношениях произошел разлад — мы перестали видеться", — рассказал Луческу в интервью Вацко Live.

Конфликт задел не только руководство клуба, но также имел отражение и на игроков.

"Тогда в команде происходили странные вещи. Я пытался, чтобы команда не развалилась. Может быть Вы в курсе, но несколько месяцев Шахтер базировался вне Украины. Сначала команда была на сборах в Австрии, а затем в Швейцарии. Ждали, пока нормализуется ситуация в Донецке".

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В момент непонятной обстановки в Украине, а также напряжения внутри коллектива, отдельных игроков Шахтера начали "атаковать" футбольные агенты.

"Мы возвращались поздно ночью после игры с Лионом в гостиницу. В номере меня набрали из рецепции отеля, и сообщили, что восемь игроков Шахтера не желают возвращаться в Украину. Оказывается их подговорил какой-то иранский футбольный агент, Киа (речь идет о Киа Джурабчиане — ред.). Я знаю, что он еще и бандит. Среди них (футболистов — ред.) были Луис Адриано, Алекс Тейшейра и Дуглас Коста".

Особенно интересовали агента Джурабчиана Тейшейра и Коста: "Он хотел их отправить в Милан и Лондон". По словам Луческу, Шахтер спасло от потери ключевых исполнителей лишь своевременная реакция УЕФА.

В результате, Луческу пришлось серьезно поговорить с командой:

"Я был так зол, что хотел избить Киа. Я поставил условие ребятам: у вас есть десять дней, если вы не возвращаетесь в Украину, мы начинаем строить команду без вас. Три дня, и они были в расположении клуба. Эта ночь стала поворотной для клуба."

Именно в трагических для Украины событиях 2014-го года Луческу видит главное препятствие на пути международного успеха Шахтера образца тех лет: "Шахтер вполне мог дойти до полуфинала Лиги чемпионов и удачно выступить там, получив возможность сыграть в главном матче престижного европейского трофея."

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Лига Чемпионов, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола.
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