Зозуля забил победный гол лидеру Сегунды (Видео)

Новости спорта:Команда Зозули обыграла лучший коллектив Сегунды.

В рамках 13-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе Альбасете дома принимал лидирующий в таблице Кадис.

В первых 12 поединках гости лишь по разу проиграли и сыграли вничью, выиграв 10 поединков. В этом матче минимальную победу одержал Альбасете, а гол на 90+3 минуте забил Роман зозуля.

В прошлом туре Зозуля также стал автором единственного мяча в матче. Всего на его счету три гола в нынешнем сезоне.

Эта победа позволила команде Зозули выйти на второе место и сократить отставание от Кадиса до 9 баллов.