Зозуля забил победный гол лидеру Сегунды (Видео)

В рамках 13-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе Альбасете дома принимал лидирующий в таблице Кадис.
В первых 12 поединках гости лишь по разу проиграли и сыграли вничью, выиграв 10 поединков. В этом матче минимальную победу одержал Альбасете, а гол на 90+3 минуте забил Роман зозуля.
В прошлом туре Зозуля также стал автором единственного мяча в матче. Всего на его счету три гола в нынешнем сезоне.
Эта победа позволила команде Зозули выйти на второе место и сократить отставание от Кадиса до 9 баллов.