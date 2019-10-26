Луческу сравнил чемпионаты Украины и России

Новости спорта:Мирча Луческу считает чемпионат России по футболу сильнее украинского первенства.

Бывший главный тренер донецкого "Шахтёра" и питерского "Зенита" Мирча Луческу сравнил чемпионаты России и Украины.

"Чемпионат России сильнее украинского. Когда "Днепр", "Металлист" и "Черноморец" были в порядке, то украинский чемпионат был качественнее российского. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Но сейчас однозначно РПЛ лучше. Это связано с тем, что в российские клубы поступает больше инвестиций. Их клубами владеют богатые люди. Дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. У них изменилась инфраструктура, построены новые стадионы, и они отлично заполняются", — сказал Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и выиграли Суперкубок страны.