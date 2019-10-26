Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)

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Суббота, 26.10.2019
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08:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: pixabay

Новости спорта:В матче чемпионата Катара Аль-Шахания - Аль-Сайлия случился забавный эпизод.

Любопытный эпизод случился в матче 8-го тура чемпионата Катара между командами "Аль-Шахания" и "Аль-Сайлия".

Во время одной из атак гостевой команды мяч трижды попал в каркас ворот голкипера хозяев Мохамеда Аль Бакри. Сначала за "Аль-Шаханию" сыграла перекладина после удара Мешаала Аль Шаммари и двух рикошетов. Затем Мубарак Буссуфа, играя на добивании, попал в левую от себя стойку. Наконец, последующий удар Мохамеда Мудазера пришёлся в правую штангу.

Матч между "Аль-Шаханией" и "Аль-Сайлией" завершился без забитых мячей.

 
 
 
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Nope @alkasssports

Публикация от 433 (@433)

"Аль-Шахания" — главный аутсайдер чемпионата Катара. Команда набрала всего 3 очка и занимает последнее, 12-е место. "Аль-Сайлия" (11) — на 6-м месте.

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Катар, Футбол, Видео, Новости футбола.
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