Запасной игрок коснулся мяча и судья назначил пенальти (Видео)

Необычный момент произошел момент в матче второй Бундеслиги между Бохумом и Хольштайн Килю.
В первом тайме главный арбитр Тимо Герах назначил пенальти в ворота Киля после того, как запасной игрок хозяев коснулся мяча до пересечения лицевой линии.
Правилами такое запрещено и после того, как арбитр посмотрел видеоповтор, чтобы убедиться, где игрок остановил мяч, он поставил пенальти.
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— onur yildirancan (@onyildi) October 25, 2019
11-метровый реализовал конголезский нападающий Сильвер М'бусси, а Бохуму это помогло одержать победу 2:1.