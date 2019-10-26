Запасной игрок коснулся мяча и судья назначил пенальти (Видео)

Новости спорта:В матче второй Бундеслиги случился странный эпизод.

Необычный момент произошел момент в матче второй Бундеслиги между Бохумом и Хольштайн Килю.

В первом тайме главный арбитр Тимо Герах назначил пенальти в ворота Киля после того, как запасной игрок хозяев коснулся мяча до пересечения лицевой линии.

Правилами такое запрещено и после того, как арбитр посмотрел видеоповтор, чтобы убедиться, где игрок остановил мяч, он поставил пенальти.

11-метровый реализовал конголезский нападающий Сильвер М'бусси, а Бохуму это помогло одержать победу 2:1.