Ювентус готов потратить рекордную сумму ради трансфера Мбаппе

Новости спорта:Ювентус намерен заполучить звезду ПСЖ.

Руководство Ювентуса готово инвестировать 380 миллионов евро в переход французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Сообщается, что этой суммой туринцы хотят полностью покрыть трансфер, начиная от суммы перехода до выплат по пятилетнему контракту.

Подобным решением президент Ювентуса Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед хотят вывести клуб на новый уровень, чтобы к нему и в дальнейшем тянулись звезды европейского футбола, как это произошло с трансфером Криштиану Роналду.

20-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, куда перешел из Монако. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах во всех турнирах за парижан, забив 6 голов.