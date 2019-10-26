Наполи назвал сумму, за которую готов отпустить лидера

Новости спорта:Наполи отпустит Фабиана Руиса лишь за круглую сумму.

Тот, кто хочет заполучить испанского полузащитника Наполи Фабиана Руиса, должен быть готов заплатить 180 миллионов евро — сообщает Corriere dello Sport.

На 23-летнего испанца претендуют Манчестер Сити, Реал и Барселона, и Наполи готов вести переговоры о продаже, но не собирается даже начинать их с тем, кто предложит менее установленной суммы.

Руис выступает за Наполи второй сезон (45 матчей во всех турнирах, 8 голов), а ранее играл за Бетис (60, 3) и Эльче (18, 1).

Фабиан провел 5 матчей за национальную сборную Испании.