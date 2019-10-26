Луческу: Шевченко добился успеха со сборной благодаря системе Шахтера

Новости спорта:Мирча Луческу назвал неожиданную причину успеха Андрея Шевченко в сборной Украины.

Экс-коуч «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, за счет чего главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добился успеха с национальной командой.

«Шевченко — самый интеллигентный украинский тренер. Это было верное решение, что он применил систему «Шахтера». Когда он пришел в сборную, у него были игроки из «Динамо», «Шахтера» и других клубов, но он смог удачно ее реализовать. Благодаря единому стилю игрокам донецкого клуба легко находиться в расположении национальной команды.

Его опыт, полученный в Италии — бесценен.

Этот микс опыта и системы «Шахтера» дает отличный результат. Вместе с сильными игроками «Шахтера» Шевченко может добиться успеха», — сказал Луческу.