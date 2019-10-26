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Мариуполь взял реванш у Колоса: видео голов и обзор матча

Мариуполь взял реванш у Колоса: видео голов и обзор матча
16:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Подопечные Александра Бабича комфортно обыграли Колос, забив два безответных мяча (2:0).

Мариуполь в рамках 12 тура чемпионата Украины победил Колос со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе Ильичевец.

Гол на 39-й минуте забил защитник приазовцев Игорь Кирюханцев. Футболист на замахе убрал оппонента и точно пробил в левый угол ворот.

Во втором тайме все тот же Кирюханцев был близок к тому, чтобы оформить дубль в матче. Однако защитники Колоса вовремя отводили угрозу от собственных владений.

Хавбек Дмитрий Топалов на 86-й минуте ударом с острого угла поразил цель, установив окончательный счет встречи. Соперник лишь смог отличиться удалением под занавес встречи — защитник Максим Максименко покинул поле из-за перебора желтых карточек.

После победы Мариуполь занимает шестое место в таблице УПЛ и сыграет следующий матч 3 ноября с Александрией. Колос не сдвинулся с седьмого места, команду ждет в этот же день встреча с Олимпиком.

Мариуполь - Колос 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80) — Танковский, Федорчук — Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68) — Вакула

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Ориховский — Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77)) — Нехтий (Кожушко, 66)

Предупреждения: Ориховский, Максименко

Удаление: Максименко, 90 (повторное предупреждение)

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Колос.
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