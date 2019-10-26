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Манчестер Сити разгромил Астон Виллу: видео голов на любой вкус

Манчестер Сити разгромил Астон Виллу: видео голов на любой вкус
16:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу».

Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. На 65-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне упрочил преимущество «горожан». Через 5 минут хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию в АПЛ, которая длилась на протяжении трёх матчей.

Манчестер Сити — Астон Вилла 3:0

Голы: Стерлинг, 46, де Брюйне, 65, Гюндоган, 70

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди (Анхелиньо, 73) — Де Брюйне (Фоден, 76), Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Жезус, Стерлинг (Агуэро, 76).

Астон Вилла: Хитон — Гилберт, Энгельс, Мингс, Таргетт — Накамба — Трезеге, Луис, МакГинн, Грилиш (Эль-Гази, 83) — Уэсли (Дэвис, 71).

Предупреждения: Фернандиньо, Гюндоган — Грилиш

На 87-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) (повторное предупреждение).

«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 25 очков в 9 матчах.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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